В Ленинградском зоопарке пополнилась семья японских макак

У японских макак Киото и Миа в Ленинградском зоопарке родился детёныш. Сами родители приехали в Ленинградский зоопарк в 2015 году. За это время у них родилось два малыша. Один из них совсем недавно — мальчик.

Как говорят в пресс-службе зверинца, сейчас малыш почти не отрывается от матери. Он и ест, и спит, и даже играется на ее руках. А вот старший брат — Кайко — уже чувствует себя довольно смелым, бдит за спокойствием своей семьи.

Что касается младшего, то сейчас ему выбирают имя. С 5 мая по 5 июня рядом с купольным вольером, где круглый год живут японские макаки, будет стоять специальный ящик. Здесь вы сможете оставить записку со своим вариантом.

Ранее сообщалось, что шум, безусловно, доводит многих, вот только не все хватаются за огнестрел, как это сделал житель Петербурга. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале.