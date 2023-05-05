Петербуржец выстрелил мужчине в лицо за шум в подъезде

Шум, безусловно, доводит многих, вот только не все хватаются за огнестрел, как это сделал житель Петербурга. Более того, шумному молодому человека досталось очень серьезно — один глаз перестал видеть. Сейчас суд вынес приговор стрелку.

Как рассказали в региональной прокуратуре, еще в 2019 году произошел этот конфликт. Так, на улице Королева пять молодых людей зашли в подъезд и якобы начали сильно шуметь. Это настолько не понравилось местному жителю, что тот схватился за пистолет и начал стрелять в людей.

Как итог, один из них потерял зрение на левом глазу, а в придачу получил деформацию строения лица и необратимое искажение его черт и мимики, говорят в прокуратуре.

В результате по решению суда стрелок получил три года и два месяца колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вынесен приговор почтальонке «Почты России». Она решила не доносить до пенсионеров их социальные выплаты.