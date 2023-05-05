В Петербурге почтальонка решила оставить пенсионерские выплаты на миллион себе

В Петербурге вынесен приговор почтальонке «Почты России». Она решила не доносить до пенсионеров их социальные выплаты. Она оставила без денег 18 пенсионеров. Как итог, себе она забрала около миллиона рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Как итог, женщина получила условный срок — пять лет с испытательным на такой же период. Она подделала поручения на доставку денег. В один момент пенсионеры спохватились — где же их деньги? Тогда им сообщили, что они уже все якобы получили.

Сама же женщина утверждает, что ей просто сильно требовались деньги, вот она себе в карман их и присвоила.

Ранее сообщалось, что полиция ищет налетчиков на съемную квартиру в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее об этом деле вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.