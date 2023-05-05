В Петербурге разыскивают налетчиков на съемную квартиру

Полиция ищет налетчиков на съемную квартиру в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 4 мая. В этот день в отделение полиции пришел 35-летний мужчина. Он рассказал, что накануне ночью к нему в квартиру ворвались трое неизвестных и напали на него.

Ему угрожали предметом, похожим на пистолет, отобрали банковскую карту. С нее в результате сняли 300 тысяч рублей.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что полицейскими Выборгского района Петербурга задержан подозреваемый в угоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.