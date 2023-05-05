В Ленобласти мужчина угнал с парковки автосалона «Фольксваген»

Полицейскими Выборгского района Петербурга задержан подозреваемый в угоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, 25 апреля в отделение полиции пришел 43-летний мужчина. Он рассказал, что неохраняемой парковке одного из автосалонов на Придорожной аллее некто стащил его автомобиль «Фольксваген» стоимостью почти 4 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Только 3 мая удалось задержать подозреваемого на улице Демьяна Бедного. Как итог, оказался задержанным ранее судимый 39-летний петербуржец.

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ. Полицией приняты меры к поиску украденного автотранспорта.

Ранее сообщалось, что полицией в Пикалево задержан вор-домушник. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.