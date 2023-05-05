В Уфе автобус наехал на беременную женщину

Водитель автобуса наехал на 27-летнюю беременную женщину в городе Уфа Российской Федерации. Об этом сообщает издание Ufa1.ru.

По данным издания, женщина шла по пешеходному переходу в Уфе на проспекте Октября. Тогда беременная женщина шла по дороге не одна — а со своей сестрой. Последняя утверждает, что они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

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