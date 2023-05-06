Баста наехал на Гагарину, Преснякова и Беляева в «Голосе»

В шоу «Голос» не утихают скандалы. Вот только они совсем не между участниками и не из-за ожесточенной борьбы между ними. Всему виной скандальный Баста.

Если раньше от него в основном доставалось Полине Гагариной, то теперь под раздачу бонусом попали Владимир Пресняков и Антон Беляев. Собственно, по непонятным на то причинам Баста решил съязвить в адрес всех трех судей.

«Коллеги, хочу напомнить, что у вас есть еще возможность хоть какую-то пользу принести», — так сказал Баста, подразумевая то, что у наставников есть шанс спасти кого-то из выбывших участников.
Навряд ли кто-то всерьез и с обидой воспринял слова Басты. Пожалуй, все уже привыкли к тому, что порой он может высказаться крайне резко и обидно. Хотя ранее в различных интервью Баста отмечал, что он скорее просто честный и справедливый в отношении своих коллег по цеху.
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