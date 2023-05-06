Следком допросил причастного к взрыву авто Захара Прилепина

Следователи СК России на причастность к покушению на Захара Прилепина проверяют Александра Пермякова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в своих социальных сетях, а именно в телеграм-канале.

Сейчас Пермяков является подозреваемым и уже дает показания. Он упомянул, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Он утверждает, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования авто писателя. После он дистанционно привел его в действие. Далее он скрылся с места происшествия.

Его задержали сотрудники правоохранительных органов, когда тот выходил из леса в другом населенном пункте.

Экспертами также взяты смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз. Устанавливаются иные лица, причастные к теракту, говорят следственные органы в своих социальных сетях.