Жители Ленобласти в ночь на 6 мая увидели полутеневое затмение Луны

В Ленобласти фотографы показали полутеневое затмение Луны. Увидеть это необычное природное явление жители могли в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «Астро Фото Болото»

Они пояснили, что в отличие от теневого затмения часть диска Луны просто уходит в полутень — в результате она менее яркая. На этот раз менее яркая часть — в левой части диска, говорят очевидцы.

В общем-то многие могли спутать это явление с банальной дымкой вокруг Луны. Чаще всего такое природное явление совсем неприметно для взгляда обычного жителя.

Ранее сообщалось, что неизвестный проломил голову петербуржцу, когда тот просто решил прогуляться возле дома на Бухарестской улице. Уточняется, что сейчас мужчина находится в НИИ Скорой помощи. Сам несчастный случай произошел еще вчера, 5 мая. Подробности по ссылке.