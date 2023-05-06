Прогулка по Бухарестской улице закончилась для петербуржца проломленной головой и комой

Неизвестный проломил голову петербуржцу, когда тот просто решил прогуляться возле дома на Бухарестской улице. Об этом сообщает издание 78.ru.

Уточняется, что сейчас мужчина находится в НИИ Скорой помощи. Сам несчастный случай произошел еще вчера, 5 мая. Говорят, что мужчине примерно 60 лет на вид. После этого мужчина впал в кому. По данным медиков, у него была открытая черепно-мозговая травма, ссадины, гематомы.

Через сутки мужчина умер в больнице.

Ранее сообщалось, что петербуржец подрался на Суздальском озере, вернулся домой и умер. Компания отмечала на озере Первомай. Изначально между двумя мужчинами завязалась драка, в результате один из них обратился за помощью врачей, а другой отказался. Чем все закончилось, вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.