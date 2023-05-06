Петербуржец подрался на озере и умер

Петербуржец подрался на Суздальском озере, вернулся домой и умер. Компания отмечала на озере Первомай, передает издание 78.ru.

По имеющейся информации, два молодых человека поругались, завязалась драка. В результате одного человека госпитализировали, а другой решил отказаться от помощи. Он вернулся домой, лёг на кровать лицом вниз и скончался.

После этого правоохранительные органы сняли отпечатки пальцев, изъяли телефон и другие личные вещи погибшего.

Кроме этого, была допрошена девушка погибшего. Она рассказала, что предлагала мужчине вызвать такси до травмпункта, но тот отказался. Причина смерти устанавливается.

Ранее сообщалось, что Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту пожара в историческом здании в Ленинградской области.