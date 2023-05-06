Следком РФ заинтересовался пожаром в историческом здании Ленобласти

Глава следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту пожара в историческом здании в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Напомним, что 6 мая в селе Павлово (Всеволожский район — прим.Ред.) загорелся дом Л.А. Орбели. Он считается объектом культурного наследия. Сейчас следственный комитет организовал проверку по этому факту — по статье о халатности.

Председатель СК России поручил руководителю ленинградского следкома доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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