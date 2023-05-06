Прилепина ввели в медикаментозный сон

Писателя и общественного деятеля Захара Прилепина ввели в медикаментозный сон. Так он сможет быстрее восстановиться. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в видеообращении. Оно выложено в его официальном телеграм-канале.

«Операция прошла успешно. Захар после неё приходил в сознание. Сейчас введён в медикаментозный сон, чтобы он быстрее восстановился. Он не в рубашке родился, а в бронежилете. Господь отвёл», — прокомментировал Никитин.

Ранее стало известно, что сегодня, 6 мая, в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин. Как итог, погиб его водитель, а вот сам Прилепин попал в медучреждение в тяжелом состоянии.

Теперь следователи СК России на причастность к покушению на Захара Прилепина проверяют Александра Пермякова. Подробнее вы можете прочитать в нашем материале.

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