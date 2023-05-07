Сценаристы любимых сериалов бунтуют: что известно о забастовке в США

В США в мае 2023 года взбунтовались сценаристы стриминговых сервисов, сериалы с которых смотрят по всей России. Первая за последние 15 лет забастовка уже привела к приостановке работы над «‎Очень странными делами» и «Блэйдом». Разбираемся, что происходит в зарубежной киноиндустрии.

В последний раз такой бунт продлился 100 дней и привел к потерям в три миллиарда долларов. Сейчас забастовка длится уже неделю, к ней присоединились Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV, пишет ТАСС.

Причина забастовки?

Все максимально просто: сценаристы хотят больше денег. Авторы выступают за увеличение процентов дохода. Добиться повышения оплаты мирным путем не удалось, так что творческие персоны решили действовать радикально.

Договоры со сценаристами заключаются каждые три года. В 2023 году переговоры должны были завершить до 1 мая, но прийти к решению, которое всех устроит, не смогли, сообщает Forbes Life.

Также авторы хотят поменять условия труда. Сценаристы требуют снизить недельную нагрузку, потому что нынешняя на них давит.

Что будет с сериаломанами?

Любители посмотреть сериалы после тяжелого рабочего дня могут значительно пострадать. Ситуация затронет не только США, но и весь мир в целом: стриминги же смотрят повсеместно.

Если забастовка сценаристов затянется, осенний сезон выходов может быть сорван. При этом реалити и ток-шоу под раздачу не попадают: их продолжают снимать и выпускать. Об этом пишет Vulture.

Чего мы уже лишились?

Из весомого уже однозначно остановили съемки финального сезона «‎Очень странных дел». Создатели сериала братья Мэтт и Росс Дафферы подтвердили такой поворот событий, пишет ТАСС.

Сейчас этот сериал — в числе любимчиков у зрителей. Он установил рекорды по просмотрам и получил кучу наград и премий от критиков. Приостановка работы над ним может замотивировать стриминги все-таки поднять зарплату сценаристам.

Некоторые еще неотснятые проекты могут задержать с выпуском, но этот вопрос еще остается открытым. На ТВ планируют транслировать старые эпизоды ряда сериалов, чтобы забить пробелы.

Актеры и режиссеры будут бунтовать?

Пока массовое кинопроизводство продолжается, потому что бунтуют только сценаристы. Актеры и режиссеры продолжают работать по готовым материалам. Но и они тоже могут примкнуть к бунту. Такой расклад вполне вероятен, ведь по сути представители киноиндустрии борются за общее дело.

Сейчас поддержку бунтующим уже оказали Элизабет Олсен, Джон Легуизамо и Брайан Тайри Генри. Артисты выражают солидарность сценаристам в своих соцсетях.

Остается ждать развязки ситуации и отклика на бунт со стороны «врага» сценаристов.