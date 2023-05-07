Экономика России вернулась в ТОП крупнейших по миру

Россия вновь вошла в перечень десяти крупнейших экономик мира. Стране удалось ворваться в ТОП впервые с 2014 года.

Россию в рейтинге поднял непростой, но плодотворный 2022 год. По его итогам в РФ произвели товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов. С учетом всех других показателей страна оказалась на восьмом месте среди мировых экономик.

Нынешнее положение оказалось рекордным за последние годы. В 2021 году Россия занимала 11-е место. Даже в успешном 2014 году страна попала только на девятое место с ВВП в 2,05 триллиона долларов. Это следует из расчетов на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб, пишут РИА Новости.

По итогам прошлого года крупнейшей экономикой мира признали США. Номинальный ВВП этой страны составил 5,46 триллиона долларов. Дальше следуют Китай с его 7,94 триллиона долларами и Япония (4,17 триллиона).

Места позади России заняли Канада и Италия. Показатель ВВП этих стран за 2022 год составил 2,14 и 2,01 триллиона долларов соответственно.