Елка откроет сезон петербургского фестиваля ROOF FEST

В Санкт-Петербурге пройдет традиционный фестиваль концертов на крыше ROOF FEST. В 2023 году старт долгожданному событию даст певица Елка.

Выступление певицы и открытие сезона фестиваля запланировано на последний день мая. Елка исполнит для петербуржцев и гостей столицы на Неве свои лучшие песни: «Грею счастье», «Мир открывается», «Город обмана» и «Не брошу на полпути».

Сейчас уже ведется продажа билетов на выступление. Такая информация представлена на портале spb.kassir.

Попасть на ROOF FEST желает масса народу. Осуществить желаемое могут все: фестиваль по традиции будет крайне масштабным и продлится с мая по сентябрь. Уже запланированы выступления IOWA, Евы Польны, Лолиты и других знаменитых российских артистов.

Наравне с возможностью увидеть кумиров россиян в фестивале ROOF FEST привлекает и кое-что другое. С крыш для посетителей откроется невероятный вид на Петербург: многие жаждут увидеть именно это.