Житель Петербурга отсудил почти 20 миллионов за дефект на Lexus

Петербуржец отправился в суд из-за найденного дефекта на своем Lexus ES 350. Отсудить компенсацию ему удалось, при том довольно приличных размеров.

Как сообщает 110km, в случае сильного дождя или же мойки авто, в салон через люк на крыше попадала вода. Тогда дилер по гарантии заменил на люке уплотнители стекла. Но и это не помогло, ведь через пару недель вода вновь стала просачиваться. Дилер снова провел ремонт авто, но … ситуация только усугубилась! Теперь стало еще и ветром поддувать.

Позднее выяснилось, что дилер схитрил и установил люк с автомобиля, предназначенного для тест-драйвов. После третьего обращения люк решили заменить вовсе. Правда, и это все не помогло — снова все потекло.

Владелец этого авто написал претензию в адрес дилера, но так как ответа не было, он пошел в суд. Мужчина оценил моральный ущерб в миллион рублей. Но вместе с этим попросил взыскать стоимость автомобиля, разницу в покупной и рыночной цене, неустойку, госпошлину и штраф.

По решению суда у мужчины получилось взыскать 19 709 195 рублей без учета 1% неустойки.