Петербургский бренд решил захватывать российский рынок

Петербургский бренд одежды Befree решил вовсю разрастаться на территории России. Серьезные планы по расширению площадей — вдвое — намечены на 2023 год.
Интересно, что один западный бренд бренд из Петербурга уже выгнал с российских площадей — в Петербурге компания заняла площадь ушедшего H&M. Таким образом, «невский» бренд прирос сразу на две тысячи «квадратов».
Как пишет РБК, ранее бренд из Северной столицы претендовал не более чем на 700-800 «квадратов».
Кроме уже открывшейся точки в Северной столице планируют запустить еще одну. Есть планы и по увеличению ассортимента товаров.
Ранее сообщалось, что «работа» по выдворению иностранных брендов с отечественных площадей ведется уже не первый день. Оно и понятно, грех не воспользоваться ситуацией, когда дело доходит до импортозамещения. Так, российская Gloria Jeans решила выгнать из игры японский бренд Uniqlo.