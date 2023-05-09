Петербургский бренд решил захватывать российский рынок

Петербургский бренд одежды Befree решил вовсю разрастаться на территории России. Серьезные планы по расширению площадей — вдвое — намечены на 2023 год.

Интересно, что один западный бренд бренд из Петербурга уже выгнал с российских площадей — в Петербурге компания заняла площадь ушедшего H&M. Таким образом, «невский» бренд прирос сразу на две тысячи «квадратов».

Как пишет РБК, ранее бренд из Северной столицы претендовал не более чем на 700-800 «квадратов».