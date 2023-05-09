Прокуратура начала проверку из-за падения канатной паутины с детьми в Петербурге

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего в парке в Московском районе Петербурга. Речь идет об инциденте с упавшей вместе с детьми канатной паутиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города в своих социальных сетях — в телеграм-канале.

Известно, что сейчас на месте происшествия находятся правоохранительные органы. Помимо этого, всю работу координируют представители прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга.

Уточняется, что прокуратура даст оценку действиям служб, которые отвечают за надлежащее содержание детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая, случилась автомобильная авария со смертельным исходом. Теперь изучением причин и обстоятельств произошедшего занимается полиция. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.