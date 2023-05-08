Полиция разбирается со смертельным ДТП в Василеостровском районе

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая, случилась автомобильная авария со смертельным исходом. Сейчас разбирательством по факту ДТП в Василеостровском районе занялась местная полиция.

Авария пришлась на участок набережной адмирала Макарова в сторону Благодатной улицы.

По версии правоохранительных органов, 35-летний водитель на Hyundai Sonata совершил наезд на 20-летнего жителя Владимирской области. Молодой человек получил серьезные телесные повреждения и скончался. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока не было однозначно установлено, по чьей вине случилась авария. Рассматриваются разные варианты случившегося.

Ранее сообщалось, что на трассе М-11 в Ленинградской области сучилась авария с пятью пострадавшими, включая несовершеннолетнего.