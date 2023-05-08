В массовой аварии в Ленобласти пострадали пять человек

На трассе М-11 в Ленинградской области в понедельник, 8 мая, случилась массовая автомобильная авария. В ДТП были задействованы две легковые машины и один грузовик.

В аварии пострадали сразу пять человек, включая одного несовершеннолетнего россиянина. Сейчас на месте дорожного происшествия работают специалисты, жертвам ДТП оказывается необходимая оперативная медицинская помощь.

На сообщение о ДТП выезжали специалисты из Тосно. Спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Сейчас разбирательство по факту случившейся аварии продолжается. Причины и виновники столкновения еще не разглашались.

Ранее сообщалось, что полицейским Санкт-Петербурга удалось выйти на поджигателя припаркованных автомобилей и задержать его.

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