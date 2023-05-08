В Петербурге задержали массового поджигателя авто

В Красносельском районе Санкт-Петербурга вечером в воскресенье, 7 мая, прогорели четыре автомобиля: два УАЗа, Renault Duster и Peugeot. Специалисты выяснили, что машины подожгли с помощью тряпок и горячих материалов.

Как стало известно gazeta.spb, Renault выгорел полностью, ущерб оценили в полмиллиона рублей. У одного УАЗа и Peugeot пострадали только правые стороны машин, а «травмы» второго УАЗа пришлись на заднее левое колесо.

Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось выйти на подозреваемого в поджогах. По возбужденному уголовному делу проходит 57-летний мужчина. Петербуржца уже задержали.

Установлено, что злоумышленник поджег только УАЗ и Renault Duster, на другие машины огонь перешел именно с этих автомобилей.

Сейчас по факту случившегося продолжается разбирательство. Нарушителю остается ожидать суда.