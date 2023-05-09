В коттеджном поселке Ленобласти нашли 12 снарядов

Раскопка котлована в коттеджном поселке Ленобласти привела к тому, что были найдены 12 снарядов времен Великой Отечественной войны с детонаторами.

Известно, что сам инцидент случился на 263-м участке. Он в свою очередь размещен на Центральной улице Никольского. К месту происшествия незамедлительно направили взрывотехников.

Им предстоит обследовать боеприпасы. После этого их отправят на полигон для дальнейшего уничтожения, пишет 78.ru.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге смерть четвероклассника стала причиной возбуждения уголовного дела. Разбирательство проводится по статье 109 УК РФ «‎Причинение смерти по неосторожности». Известно, что речь идет о шестилетнем мальчике. При этом все случилось дома, где мальчик всегда и проживал. Подробности об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.