На участке КАД вновь стартуют работы

С 10 мая и по 6 июня петербуржцам и гостям города предстоит вновь потерпеть ограничительные меры на дорогах. На этот раз речь идет о развязке КАД с проспектом Культуры.

Здесь попеременно будут закрывать несколько полос движения, пишет Табло СМИ.

Так, с 10 по 24 мая перекроют первую полосу, а с 25 мая по 6 июня — вторую и третью. Ввиду этого также на свободных, открытых полосах будет действовать ограничение скорости — до 50 километров в час, отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Говорят, что работы здесь будут вести круглые сутки — подрядчики будут трудиться в три смены. В этот промежуток времени будут менять деформационные швы.

Ранее сообщалось, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего в парке в Московском районе Петербурга. Речь идет об инциденте с упавшей вместе с детьми канатной паутиной.