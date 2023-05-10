Одноразовая одежда, заключение психиатра и ледокол: необычные вещи для создания мобильной связи билайн

На пути к обеспечению связью технические специалисты создают нестандартные решения и преодолевают неожиданные сложности. Для выполнения рабочих задач иногда требуется ледокол, одноразовая одежда, заключение психиатра, палатка и другие неожиданные вещи. Ко Дню радио на медиапортале билайн now оператор собрал словарь, состоящий из вещей, процедур и одного животного, которые порой бывают необходимы для создания связи.

В — Взвешивание

Процедура, без которой не получится обслуживание базовой станции.

Боксёры взвешиваются перед поединком, а технические специалисты билайн – перед тем как проводить работы на оборудовании, размещенном на АЭС. Им необходимо пройти радиологический контроль и процедуру взвешивания (вес на входе и выходе не должен отличаться более чем на 100 г.) + полная опись всего вносимого/выносимого оборудования и материалов.

З — Заключение психиатра

Процедура, которую необходимо пройти для обслуживания базовой станции, установленной в психоневрологической больнице.

Чтобы попасть к оборудованию, надо пройти медицинское освидетельствование у дежурного врача-психиатра, а затем в сопровождении специального медицинского персонала пройти через лечебные корпуса, где находятся пациенты.

И — Ишак

Еще один способ доставить оборудование к месту размещения.

В горном ущелье Дагестана миссию по доставке элементов базовой станции на позицию для монтажа могли выполнить только ишаки. И они с этим успешно справились. Сейчас в районе уже есть дорога, но ту эпопею помнят не только сотрудники билайн, но и местные жители, которые предоставили своих животных для такого важного дела. Сейчас мобильный интернет билайн в ауле работает на скоростях 4G, которые ослам и не снились.

Л — Ледокол

Средство, на котором можно доставить базовую станцию к месту установки.

При строительстве базовой станции в удаленной части Ямало-Ненецкого автономного округа оборудование завозилось ледоколом по Северному Ледовитому океану. Технические специалисты для монтажа были заброшены вертолетом. Строительно-монтажные работы велись при штормовом ветре 31 м/с и при экстремально низком атмосферном давлении. В результате обеспечен связью важный промышленный объект.

О — Одноразовая одежда

Комплект, который выдают для обслуживания базовой станции в животноводческом комплексе.

Для доступа к базовой станции необходимо пройти две санитарные зоны (ванны), предварительно полностью сняв одежду, затем принять душ и надеть выданную чистую форму. Все инструменты обрабатывают спецраствором. После проведения обслуживания все процедуры необходимо проделать в обратном порядке.

П — Палатка

Временное жилище технического специалиста, которое можно установить даже в пограничной зоне.

Для монтажа базовой станции для таможенного пункта однажды потребовалось провести работы на госгранице, пройдя при этом все необходимые юридические процедуры. Технические специалисты заехали в пограничную зону с полным набором автономного обеспечения на двое суток и не покидали ее, пока не закончили все работы и не вывели базовую станцию в эфир.

Р — Река

Поверхность, на которую в Санкт-Петербурге можно установить базовые станции.

Каждое лето в Северную столицу съезжается большое количество туристов, поэтому нагрузка на базовые станции увеличивается. Чтобы обеспечить жителям и гостям города комфортную скорость 4G, билайн устанавливает дополнительные базовые станции на плавучих пристанях на Неве.

Ш — Шоколад

То, что можно есть, когда запускаешь связь на кондитерской фабрике.

Во время установки базовой станции на крыше здания кондитерской фабрики в Ульяновске технические специалисты вдохновлялись не только ароматом шоколада и карамели, но и их вкусом, подкрепляясь сладостями, которыми угощали работники производства в знак благодарности за то, что теперь у них будет стабильная связь и быстрый интернет.

Весь словарь можно прочитать по ссылке

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