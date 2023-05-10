В Петербурге у Биржевого моста вновь запущена паромная переправа

В Петербурге у Биржевого моста начала работать паромная переправа. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «Астра Марин».

Известно, что переправа впервые была открыта в прошлом году. Тогда подрядчики занимались капитальным ремонтом моста. Только за прошлый сезон навигации тримараны перевезли примерно 60 000 пассажиров. Фактически, это переправа стала альтернативой другим видам общественного транспорта.

Как говорят в компании, будут предусмотрены тенты, которые будут защищать пассажиров от дождя. В компании надеются, что переправы будут пользоваться спросом не только у туристов. У горожан и туристов будет возможность курсировать между Петропавловской крепостью и Адмиралтейской набережной. Цена вопроса – 100 руб., при этом детей до трёх лет пропустят бесплатно. Курсировать такой транспорт будет с 11:00 до 20:00.