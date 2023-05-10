Петербуржец вызвал «скорую» знакомой и набросился с кулаками на медиков

Сотрудники Росгвардии задержали в среду, 10 мая, мужчину, избившего врача скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, все случилось около 5.35. Дежурный ведомства получил сигнал о том, что на улице Ломоносова сработала тревожная кнопка. Уже на месте происшествия выяснилось, что мужчина вызвал скорую помощь своей знакомой. Однако между ним и медиком случился конфликт (причины не разглашаются), после чего мужчина накинулся на врача и ударил несколько раз по голове.

После этого росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отделение полиции. А вот работнику скорой помощи понадобилось обратиться в травматологию.

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