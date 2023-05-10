В Пулково хотят сократить время обслуживания самолётов

В петербургском Пулково запустят 12 «мобильных бригад», которые будут заниматься наземным обслуживанием воздушных судов. В пресс-службе аэропорта говорят, что эта идея возникла на фоне того, что требуется сократить время оборота воздушных судов.

По программе уже обработано 100% заявок среди низкобюджетных авиакомпаний и обслуживается 25% международного трафика. Говорят, что по итогу этот проект могут внедрить после запроса перевозчиков.

Уточняется, что время оборота узкофюзеляжных и широкофюзеляжных самолётов может в результате сократиться примерно с 60 до 25—35 минут и со 120 до 70–80 минут соответственно.

Ранее сообщалось, что к лету ноутбуки могут заметно подешеветь. Все дело в том, что импортирующие их структуры снизили отпускные цены на 5—30%, пишут «Известия». Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.