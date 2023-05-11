Выборгская таможня сообщила об изменении правил въезда в Финляндию

Для российских автолюбителей изменятся правила на въезд в Финляндию. Такую информацию предоставило зарубежное ответственное ведомство Выборгской таможне.

Дело в том, что в конце текущего мая прекращаются действия международных договоров страхования «Зеленая карта». Старые полисы больше не будут работать, а выдача новых для россиян сейчас прекращена.

Граждане России все же могут отправиться в Финляндию на личном автомобиле. Для этого требуется оформить другой полис страхования уже непосредственно в пунктах пропуска у представителей Таможни Финляндии. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Новые правила будут действовать на поездки с 1 июня 2023 года. Страховка от финской таможни работает единоразово, но период можно выбрать длительный: от 30 дней до года. Оформление обойдется россиянам в весомую сумму.

Автомобилисты заплатят 180 евро за первый месяц, а мотоциклисты — 455 евро. Также предусмотрена дополнительная плата в 90 и 225 евро за последующие 30 дней.