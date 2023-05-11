Названы бестселлеры параллельного импорта в России

Конечно, сейчас не обходится без параллельного импорта. Безусловно, такой способ получения желанного товара стал востребован в направлении автомобилей. Об этом пишет 110km.

Как рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, самыми популярными машинами оказались кроссоверы Audi Q5 и Audi Q6 (от 8,6 млн рублей), седаны Audi A6 L (от 7,6 млн рублей). В основном машины везут параллельным импортом из Китая.

Среди электрокаров есть интерес к кросс-седану Avatr 11 стоимостью 8,4 млн рублей. Нередко заказывают также Porsche Taycan и Lamborghini Urus, а также модели Ferrari и Maybach, уточняет Газета.ру.

Что ж, пожалуй, такой способ заполучения желанного товара в ближайшее время точно будет оставаться в тренде. Другой вопрос, что цена вопроса довольно велика. Тем не менее, по всей видимости, россиян это не смущает.