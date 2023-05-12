Летом запустят самолеты по рейсу Санкт-Петербурга — Пенза

Со 2 июня от Санкт-Петербурга будет налажено регулярное авиасообщение с Пензой. Самолеты из Пулково будут летать три раза в неделю.

Рейсы будут доступны по средам, пятницам и воскресеньям. Маршрутом будет заниматься авиакомпания «Россия» группы Аэрофлота.

На борту будет перевозиться по 87 пассажиров максимально. Из них — 75 класса «Эконом» и еще 12 класса «Бизнес». Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Расписание на данный воздушный маршрут уже известно. В среду вылет из Петербурга будет происходить в 10:30, а в Пензу самолет прибудет уже в 12:40. На пятницу и субботу время отправки сдвинется до 12:05, а прилета — до 14:10.

Обратные рейсы по средам «выходят» из Пензы в 13:35 и возвращаются в северную столицу в 15:40. По пятницам и воскресеньям время в полете обратно — с 15:05 до 17:10.