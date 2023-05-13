Хочется лезть на стену: как «сбавить» зубную боль до похода к врачу

Все мы понимаем что зубная боль может дать знать о себе в самый неподходящий момент, когда попасть к врачу просто никак — например, вы за городом или вовсе за границей. Давайте разбираться, что же делать в таком случае.

Причины зубной боли

Конечно, гадать о том, что же случилось конкретно в вашем случае без похода к врачу — затея немного глупая. Причин может быть масса, но возможно вы поймете по признакам, а может, вы и вовсе давно игнорировали проблему и наверняка знаете, в чем же дело.

Один из распространенных вариантов — кариес и пульпит. На начальной или средней степени тяжести кариес каких-то болезненных ощущений у вас, с большей долей вероятности, не вызовет. А вот когда дело дойдет до пульпита (запущенная стадия кариеса — прим.Ред.), то вы можете ожидать дикую боль хоть посреди ночи.

Еще одна возможная проблема — абсцесс зуба или флюс. В этом случае в десне вас ждут гнойные отложения, из-за чего, собственно, ротовая полость и припухает. Если случай тяжелый, то может опухнуть и вся щека.

Механические повреждения тоже имеют место быть. Травма зуба, скол эмали, повреждение коронковой части зуба — всё это неизбежно приведёт к болевым ощущениям.

Куда деваться — есть и такие болячки как пародонтит, периодонтит, обнажение шеек зубов. Все эти болезни часто начинаются с кровоточивости дёсен и имеют очень серьёзные последствия, вплоть до потери зуба.

Что делать?

Отметим, что советы ниже — это не более чем временная мера, которая на первое время поможет снять боль или облегчить ее. В любом случае, как только у вас появится возможность сходить к стоматологу — обязательно к нему обратитесь.

Что касается советов. Во-первых, стоит прополоскать ротовую полость противовоспалительным средством, чтобы удалить кусочки пищи (например, это может быть настой ромашки).

Ни в коем случае не жуйте на больной стороне. Конечно же, стоит отказаться от твёрдой, горячей, холодной, сладкой и кислой пищи.

Специалисты отмечают, что категорически запрещено прикладывать согревающие компрессы к больному зубу. Все дело в том, что тепло стимулирует приток крови к воспаленному месту. Вместо одного больного зуба можно получить осложнение на весь зубной ряд.