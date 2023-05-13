Из Сочи в Абхазию отправилась первая «Ласточка»

Из Сочи в Абхазию отправилась первая «Ласточка». Пока в тестовом режиме. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Так, тестовый поезд отправился 12 мая до города Гагра.

Тестовый запуск прошел удачно, сообщает пресс-служба «Абхазских железных дорог. Пока что не говорят о том, что это будет постоянным запуском.

Предполагается, что это может произойти на следующий год.

Сейчас из России в Абхазию на постоянной основе ходит один пассажирский поезд Москва — Сухум.

Ранее сообщалось, что Полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионерку в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях — в телеграм-канале . Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.

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