В Петербург на вертолете доставили ребенка с тяжелыми ожогами

В Петербург из Пскова на вертолете отправили ребенка с ожогами 2-3 степени. Сейчас малыш в Первой детской городской больнице.

В эту больницу сегодня, 13 мая, санавиация привезла пациента с термическим ожогом 65% 2-3 степени. Везли ребенка из Петербурга в Пскова около часа.

Его привезли на госпитализацию в уникальное для Северо-Западного Федерального округа ожоговое отделение. Ребенок получает все необходимое лечение, рассказывают в комитете по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.