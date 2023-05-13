В Кировском районе произошло смертельное ДТП

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Так, все случилось 11 мая около 14.00 по Малоневскому каналу в городе Шлиссельбург.

Так, известно, что 43-летний водитель автомобиля «УАЗ 236321» съехал с дороги. Почему так произошло — неизвестно, говорят в полиции города.

После этого он влетел в опору ЛЭП, говорится в социальных сетях правоохранительных органов. В результате водитель этой машины.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейскими проводится проверка обстоятельств ДТП в Петергофе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

дтп общество


 

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