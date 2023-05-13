В Петергофе случилось ДТП с подростками

Полицейскими проводится проверка обстоятельств ДТП в Петергофе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях.

Все случилось 12 мая в 19:10 на улице Чичеринской в Петергофе. Так, 19-летний водитель за «ВАЗ 21103» не справился с управлением. Потом он улетел в припаркованный на проезжей части автомобиль.

Как итог, пассажиры ВАЗа — 20-летняя девушка, а также двое несовершеннолетних в возрасте 15-ти и 16-ти лет пострадали. Как итог, их всех в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Полиция теперь проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает министерство внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

дтп общество


 

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