В Ленобласти у мужчины нашли почти 230 грамм наркотиков

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает министерство внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 11 мая. Проводился обыск в квартире по улице Советская в поселке Павлово Кировского района Ленинградской области. Там у 23-летнего молодого мужчины нашли полиэтиленовый пакет с шарообразными предметами вещества черного цвета. Выяснилось, что это почти 230 грамм наркотиков.

Заведено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков. Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что Полиция Выборгского района Ленобласти проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали дети. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел города Петербурга. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.