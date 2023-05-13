В Выборгском районе в ДТП серьезно пострадали дети

Полиция Выборгского района Ленобласти проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях, а именно в телеграм-канале.

Все случилось 12 мая в 16:05 у дома в поселке Рощино. Там 31-летний водитель «Субару Легаси». Он был пьян и в какой-то момент съехал с проезжей части. А потом влетел в дерево.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля, дети 6-ти и 7-ми лет. Как итог, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Теперь выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины дорожно-транспортного происшествия. В каком состоянии находится водитель, на данный момент не сообщается. Подробности станут известны позднее, говорят в полиции Петербурга.