В Пушкине мужчина бросился тушить пожар тазиком с водой

В Пушкине Ленобласти сегодня прошел пожар. Само возгорание вполне обычно и ничем не выделяется среди других. Это скорее история про очень неравнодушных горожан. Так, на этот раз загорелся балкон в одной из квартир.

Тут к дому подбежал мужчина с тазиком с водой, к нему также присоединились и пожарные на мотоциклах. Так неравнодушные граждане смогли исправить ситуацию.

Информация о пожаре появилась в группе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге». Позднее в МЧС России по городу и региону сообщили, что загорелась площадь около 10 квадратов. Погасить пламя удалось в течение нескольких минут.

Ранее сообщалось, что в Петербурге создали специальный отдел, сотрудники которого будут следить за безопасностью в небе. Работать будут снайперы и полицейские, работавшие в новых регионах страны.