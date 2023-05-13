В Петербурге появится спецотдел по контролю за небом

В Петербурге создали специальный отдел, сотрудники которого будут следить за безопасностью в небе. Работать будут снайперы и полицейские, работавшие в новых регионах страны.

Такое решение приняли на фоне действующего запрета в городе на запуск беспилотников.

Как именно будет работать эти специальные отделы, что они будут делать и когда будут запущены — пока не сообщается. Пока нет представления, как именно будет налажена система.

Ранее сообщалось, что в Петербург из Пскова на вертолете отправили ребенка с ожогами 2-3 степени. Сейчас малыш в Первой детской городской больнице.

Также известно, что в Петербурге задержан настоятель храма за попытку заплатить за похищение и избиение человека. Так, сотрудники правоохранительных органов отыграли роль похитителей перед священослужителем.