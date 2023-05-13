Ничего святого: в Петербурге задержали настоятеля храма за попытку похищения мужа прихожанки

В Петербурге задержан настоятель храма за попытку заплатить за похищение и избиение человека. Так, сотрудники правоохранительных органов отыграли роль похитителей перед священослужителем.

Как итог, его поймали с поличным и получили деньги за похищения мужа женщины-прихожанки. Как сообщает 47news, с ней у священослужителя был роман.

Известно, что муж женщины неоднократно жаловался в Епархию на настоятеля храма, а как итог — развелся с женой. Настоятель признал свою вину.

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