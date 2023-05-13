Глава следкома заинтересовался нападением на актрису Марину Гридасову в Петербурге

Председатель федерального следственного комитета Александр Бастыркин поручил доложить ему о нападении на звезду сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Речь идет о Марине Гридасовой.

Все случилось 1 мая. Женщина прогуливалась по набережной Фонтанки. Потом в течение десяти дней ее близкие не знали, что же произошло. Однако в квартиру актрисы в общем-то мог войти кто угодно — дверь была открыта.

Соседи вызвали полицию. Позднее ее нашли, но никто не мог ее опознали, но она была без сознания. У женщины медики выявили переохлаждение, воспаление легких и пневмонию.

Ранее сообщалось, что медики во время обследования нашли в животе жительницы Петербурга хирургическую иглу. С ней женщина прожила около десяти лет, мучаясь от боли. Женщина думает, что игла попала к ней после операции 14-летней давности.