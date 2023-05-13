Жительница Петербурга 14 лет мучилась от болей из-за хирургической иглы в животе

Медики во время обследования нашли в животе жительницы Петербурга хирургическую иглу. С ней женщина прожила около десяти лет, мучаясь от боли.

Женщина думает, что игла попала к ней после операции 14-летней давности. Женщине делали кесарево сечение в роддоме, после этого у женщины и начались боли. Однако врачи утверждали, что это не более чем последствия операции. Да и результаты УЗИ не показывали ничего необычного, пишет 78.ru.

Год назад медики попытались достать иглу. Сейчас медики роддома отрицают свою вину в произошедшем, ссылаясь на то, что у женщины было много других операций.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.