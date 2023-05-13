В Петербурге 65-летний мужчина разбил и поджег чужое авто

Во Всеволожском районе полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Так, 11 мая в полицию поступил сигнал о загоревшемся автомобиле по шоссе Дорога Жизни поселка Романовка Всеволожского района Ленинградской области.

К месту происшествия тут же выехали сотрудники правоохранительных органов. На месте был замечен частично выгоревший изнутри автомобиль «ВАЗ 21140», принадлежащий 76-летнему пенсионеру — одному их жильцов.

Неподалеку был найден подозреваемый-поджигатель — 65-летний пьяный мужчина без определенного места жительства. Мужчина разбил заднее стекло автомобиля. Затем он зажигалкой поджег обшивку заднего сидения.

Теперь правоохранительные органы планируют завести уголовное дело.