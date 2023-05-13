В Петербурге 65-летний мужчина разбил и поджег чужое авто

Во Всеволожском районе полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Так, 11 мая в полицию поступил сигнал о загоревшемся автомобиле по шоссе Дорога Жизни поселка Романовка Всеволожского района Ленинградской области.

К месту происшествия тут же выехали сотрудники правоохранительных органов. На месте был замечен частично выгоревший изнутри автомобиль «ВАЗ 21140», принадлежащий 76-летнему пенсионеру — одному их жильцов.

Неподалеку был найден подозреваемый-поджигатель — 65-летний пьяный мужчина без определенного места жительства. Мужчина разбил заднее стекло автомобиля. Затем он зажигалкой поджег обшивку заднего сидения.

Теперь правоохранительные органы планируют завести уголовное дело.

дтп общество происшествие чп


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 65-летний мужчина разбил и поджег чужое авто
Пьяного пенсионера на «Ленд Крузере» поймали в Ленобласти
Из петербургского Пулково запустят прямые рейсы в Шанхай
Ближайшее время петербуржцы не смогут попасть в МДТ
Город «‎разрывается» от людей: сколько туристов посетили Петербург на майских
В Петербурге введут новые мусорные нормативы
Число турмаршрутов по Петербургу возросло в 26 раз
Директрису школы Петербурга отправили под арест из-за обвинения в получении ...