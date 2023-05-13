В Петербурге раскрыли эпизод мошенничества в сфере недвижимости

Сотрудники уголовного розыска Главка выявили дополнительный эпизод мошенничества в сфере недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что задержаны трое подозреваемых. Они по поддельной доверенности на переоформление находящейся в соцнайме квартиры зарегистрировали право собственности, причинив ущерб государству.

Такая схема применялась в отношении нескольких квартир. Позднее в Краснодарском крае была задержана еще одна, 65-летняя, участница ОПГ. Возбуждено УД по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что почетное звание «За заслуги в воспитании детей» получат 14 петербургских семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города в своих социальных сетях, а именно — в телеграм-канале.