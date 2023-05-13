В Петербурге 14 семей получат премии за воспитание детей

Почетное звание «За заслуги в воспитании детей» получат 14 петербургских семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города в своих социальных сетях, а именно — в телеграм-канале. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.

Так, одна семья получит премию в сто тысяч рублей, еще три — по 50 тысяч рублей, а десять — по 25 тысяч рублей.

Ежегодная торжественная церемония награждения семей с вручением удостоверения и знака к почетному званию приурочена к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая.

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