В Петербурге снова предупредили об ограничениях на КАД

С 16 по 28 мая на внешнем кольце КАД вновь будут вестись дорожные работы. Теперь количество свободных полос уменьшат, а скоростной режим снизят. Об этом пишет издание НВпресс.

Известно, что все работы подрядная организация будет проводить между развязками с Мурманскими Рябовским шоссе. Там перекроют две полосы движения, говорят в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Все дело в том, что есть необходимость провести работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Ввиду этого третья и четвёртая полосы будут недоступны для проезда, а на первой и второй не получится разогнаться сильнее, чем до 50 км/ч.

Ранее сообщалось, что Полицией задержаны налетчики на съемную квартиру в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел города в своих социальных сетях, а именно — в телеграм-канале.