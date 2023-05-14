Мошенники «позаботились» о петербурженке и увели у нее миллионы

Полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионерку в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 12 мая в 00.15. В этот день в отделение полиции пришла 77-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 26 апреля ей позвонил неизвестный, он рассказал, что некие мошенники продали ее квартиру.

И вот чтобы якобы уберечь оставшиеся сбережения старушки, мужчина-злоумышленник предложил перевести все деньги на названный им счет. Он уверял пенсионерку, что это некий безопасный счет, а значит ее деньги точно будут в целости и сохранности.

Как итог, женщина отдала ему 6,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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