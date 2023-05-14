В Приморском районе Петербурга ищут стрелка по прохожим

В Приморском районе разыскивают стрелка — скандалиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что все случилось 11 мая в 23.17 — в это время в отделение полиции поступил сигнал из Приморского района города. Так, на улице Вербной неизвестный начал стрельбу — целился в прохожего.

Так, из-за конфликта неизвестный выстрелил в сторону 22-летнего молодого человека, а после скрылся с места происшествия на а/м «Хендай Солярис». В результате выстрела никто не пострадал.

С места происшествия изъято: гильза РА-9 мм. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сейчас сотрудники полиции ищут стрелка.

Ранее сообщалось, что полицейские ищут мошенников, обманувших пенсионерку в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.