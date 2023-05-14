В Петербурге детская больница пока не принимает на госпитализацию из-за карантина по кори

Госпитализация в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса в Санкт-Петербурге приостановлена. Причина — карантин из-за кори, говорят в пресс-службе медучреждения в социальных сетях.

Как говорят в ведомстве, такое решение принято на основе постановления управления Роспотребнадзора города. Карантин введен с 13 мая 2023 года. Когда продолжится госпитализация — пока неизвестно, в документе-распоряжении речь идет о том, что карантин введен до «особого распоряжения».

Поясним, что речь идет о медицинском учреждении, расположенном по адресу Лиговский проспект, дом 8.